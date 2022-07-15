Enstitü İstanbul İSMEK Altın Örümcek Ödülleri’nde finalde

Uzman jüri değerlendirmesinde Enstitü İstanbul İSMEK olarak finale kaldığımız “Kamu Kurumu” kategorisi için şimdi oylama zamanı! Bugün başlayan oylama, 22 Temmuz’a kadar sürecek.

İnternet siteleri ve mobil uygulamalar arasında en iyilerin belirlendiği Altın Örümcek Ödülleri’nde finalistler belli oldu. Enstitü İstanbul İSMEK, internet sitelerini ve mobil uygulamalarını kullanılabilirlik, yenilik, güvenlik, hız, kolaylık ve stabilite gibi alanlarda değerlendiren Altın Örümcek Ödülleri’nin bu yılki finalistleri arasında yer alıyor. Enstitü İstanbul İSMEK, bu yıl 20.’si düzenlenen Altın Örümcek Ödülleri’nin “Kamu Kurumları” kategorisinde, yenilenen web sitesiyle finale kaldı.