Enkazdan can dostu kurtardı

Depreme Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Ördekdede Mahallesindeki evlerinde yakalanan 12 yaşındaki Çınar Kuloğlu'nun annesi, babası ve ağabeyi evlerinin enkazında vefat etti.

Kendisi ise sıkıştığı yerde mahsur kaldı. Yardımına köpeği Alex yetişti.

Alex, deprem anında evin ön bahçesindeydi, Çınar’ın sesini duyan Alex arka bahçeye gelerek Çınar'ı kurtardı. Şimdi ise bir an olsun ondan ayrılmıyor.

Alex'in kendisini insan gibi tuttuğunu söyleyen Çınar, "İğne deliği kadar lamba buldum, kazdım kazdım kazdım baktım şey dışarıya gidiyor. Alex Alex dedim, ben sıkıştım orada Alex dedim Alex geldi. Buramdan tuttu, yani insan gibi buramdan tuttu çekti'' dedi.

''Benim can yoldaşım''

Çınar'ın can dostu Alex, babasından kendisine kalan bir hatıra aynı zamanda.

Alex'in yanından ayrılmadığını belirten, Çınar şunları söyledi:

''Benimle birlikte ben geliyorum gidiyorum işte her geldiğimde bakıyorum kapının önünden, hiç ayrılmıyor. Her akşam geldiğinde gözünden yaş geliyor. Bebekken babam getirmişti çok da sevinmiştik. Yerini yaptık, hayvanı besledik bize alıştı yani benim can yoldaşım"