Engelsiz acil servis hizmeti uygulaması başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel gereksinimli hastalara yönelik 'Engelsiz acil servis' hizmetinin başladığını duyurdu.
Genel 12.01.2023, 21:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Koca, özel gereksinimli hastalarla ilgili yeni bir hizmetin başladığını duyurdu. 'Engelsiz acil servis' hizmetinin Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri’de seçilen hastanelerde pilot uygulama olarak başladığını ifade etti.
Hastalar için acil sağlık hizmetinin özel birimlerden alındığını ifade eden Koca, uygulamanın yıl içinde 81 ilde yaygınlaşacağını ifade etti.
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