banner38

Enerjide Avrupa’ya modelsiniz

ABD’li enerji uzmanı Prof. Brenda Shaffer, Avrupa'nın enerji krizi yaşadığı bu dönemde Türkiye'nin iyi bir örnek olarak öne çıktığını ve enerji kaynağı ile güzergah çeşitliliğinde ‘model’ oluşturduğunu söyledi. TRT World Forum 2022'de konuşan Shafer, Türkiye’nin Tahıl Koridoru’ndaki rolünü de övdü.

Genel 11.12.2022, 10:18
Enerjide Avrupa’ya modelsiniz

ABD Deniz Kuvvetleri Lisansüstü Okulu Enerji Akademik Grubu Araştırma Fakültesi Üyesi Prof. Brenda Shaffer, Türkiye’nin, enerji kaynak ve güzergah çeşitliliğinde “model” oluşturduğunu belirtti.

TRT World Forum 2022’de “Çok Kutupluluk ve Küresel Siyasetin Yeni Gerçekleri: Dengeleyici Bir Güç Olarak Türkiye” başlıklı panelde konuşan Shaffer, tahıl koridorunun sağlanmasını Türkiye’nin büyük bir başarısı olarak gördüğünü dile getirdi. Türkiye’nin İran’dan Azerbaycan’a bölgedeki ülkelerde çok farklı etkilerinin olduğunu anlatan Schafer, Avrupa’nın enerji krizi yaşadığı bu dönemde Türkiye’nin iyi bir örnek olarak öne çıktığını söyledi. Türkiye’nin, enerji sistemlerini ve güzergahlarını çeşitlendirdiğine vurgu yapan Schafer, “Daha güvenilir şekilde boru hatlarıyla doğal gaz ithal ederken, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısını da oluşturdu. Böylece, Avrupa’nın olduğu gibi sadece LNG altyapısına da mahkum kalmadı. Avrupa’nın enerji krizi sırasında Türkiye’den öğreneceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Türkiye, enerji kaynak ve güzergahı çeşitlendirmesinde iyi bir model olarak öne çıkıyor” dedi.

BÖLGESEL GÜÇ OLDU

ABD eski Azerbaycan Büyükelçisi Matthey Bryza ise Türkiye’nin bölgesel bir güç olduğunun altını çizerek, “Türkiye, sadece askeri güç açısından değil, büyük bir yumuşak güç olarak da çok etkili bir ülke. Türkiye, dengeleyici bir güç olarak kendi dış politika vizyonunu şu anda gerçekleştirebilir. Ben böyle söylediğimde bazen eleştiriliyorum çünkü Washington’da bunun tam karşıtı görüşler de var ama Türkiye Azerbaycan’ın da bölgesel bütünlüğünü koruması için dengeleyici bir güç olarak rol oynadı” diye konuştu. Bryza, Türkiye’nin açısından bakıldığında Doğu Akdeniz’de de haklarını savunduğunu ifade etti.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 16 29
3. Keçiörengücü 16 29
4. Samsunspor 16 28
5. Pendikspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 16 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Tuzlaspor 16 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 15 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 15 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23