Enerjide Avrupa’ya modelsiniz

ABD Deniz Kuvvetleri Lisansüstü Okulu Enerji Akademik Grubu Araştırma Fakültesi Üyesi Prof. Brenda Shaffer, Türkiye’nin, enerji kaynak ve güzergah çeşitliliğinde “model” oluşturduğunu belirtti.

TRT World Forum 2022’de “Çok Kutupluluk ve Küresel Siyasetin Yeni Gerçekleri: Dengeleyici Bir Güç Olarak Türkiye” başlıklı panelde konuşan Shaffer, tahıl koridorunun sağlanmasını Türkiye’nin büyük bir başarısı olarak gördüğünü dile getirdi. Türkiye’nin İran’dan Azerbaycan’a bölgedeki ülkelerde çok farklı etkilerinin olduğunu anlatan Schafer, Avrupa’nın enerji krizi yaşadığı bu dönemde Türkiye’nin iyi bir örnek olarak öne çıktığını söyledi. Türkiye’nin, enerji sistemlerini ve güzergahlarını çeşitlendirdiğine vurgu yapan Schafer, “Daha güvenilir şekilde boru hatlarıyla doğal gaz ithal ederken, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısını da oluşturdu. Böylece, Avrupa’nın olduğu gibi sadece LNG altyapısına da mahkum kalmadı. Avrupa’nın enerji krizi sırasında Türkiye’den öğreneceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Türkiye, enerji kaynak ve güzergahı çeşitlendirmesinde iyi bir model olarak öne çıkıyor” dedi.

BÖLGESEL GÜÇ OLDU

ABD eski Azerbaycan Büyükelçisi Matthey Bryza ise Türkiye’nin bölgesel bir güç olduğunun altını çizerek, “Türkiye, sadece askeri güç açısından değil, büyük bir yumuşak güç olarak da çok etkili bir ülke. Türkiye, dengeleyici bir güç olarak kendi dış politika vizyonunu şu anda gerçekleştirebilir. Ben böyle söylediğimde bazen eleştiriliyorum çünkü Washington’da bunun tam karşıtı görüşler de var ama Türkiye Azerbaycan’ın da bölgesel bütünlüğünü koruması için dengeleyici bir güç olarak rol oynadı” diye konuştu. Bryza, Türkiye’nin açısından bakıldığında Doğu Akdeniz’de de haklarını savunduğunu ifade etti.