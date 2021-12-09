En yakın rakibine 2 kat fark attı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 58, Hakkari'de 29, Sarıkamış'ta 18, Kartalkaya'da 17, Yalnızçam'da 13, Ergan'da 8, Nemrut'ta 6, Uludağ ve Konaklı'da 4, Erciyes'te 3 santimetre ölçüldü.