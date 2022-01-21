Emniyet, güvenli sürüş için dikkat edilmesi gereken maddeleri sıraladı
EGM, sosyal medya hesabından karlı havalara karşı sürücüleri uyararak güvenli sürüş için yapılması gerekenleri sıraladı.
Genel 21.01.2022, 20:55
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sürücülerin karlı havada güvenli sürüş için dikkat etmeleri gereken hususları paylaştı.
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sürüş güvenliği için hava sıcaklığının gündüz 7 derecenin altına düştüğü şartlarda kış lastiği kullanımına özen gösterilmesi, araç takip mesafesinin karlı zeminde ve yağışlı havalarda 4 kat artırılması istendi.
Karlı havada güvenli sürüş için dikkat edilmesi gerekenler pic.twitter.com/TX6mbtcSOt— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) January 21, 2022
Paylaşımda sürücülere, "Karlı yollarda vitesi hiçbir zaman boşa almayın. Tekerleklerde her zaman çekiş gücü olmalı. Aracınızın kaymaması için fren ve gaz pedalının sert kullanımından ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınmaya gayret edin." uyarısında bulunuldu.
Kaynak: AA
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