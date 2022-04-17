Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Suriye'de görevli polislerle sahur yaptı
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde görev yapan özel harekat polisleriyle sahur yaptı.
Genel 17.04.2022, 09:33
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Aktaş, Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Tel Abyad bölgesine geçti.
Aktaş, burada görev yapan özel harekat polislerine moral ziyaretinde bulunarak onlarla sahur yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sahur esnasında telefonla bağlanarak burada görev yapan polislere hitap etti.
Mehmet Aktaş'ın Suriye temaslarına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti.
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