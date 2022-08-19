Emine Erdoğan'dan Selçuklu Belediyesi'ne tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansı Yeşil Hatta yayımlanan, "Konya'da atıklar organik gübreye dönüşüyor" başlıklı haberi paylaşarak, "Sıfır Atık hareketini yeni bir çevreci anlayışla uygulamaya geçiren Konya Selçuklu Belediyesini tebrik ediyorum. Pazar yerlerinde çöpe giden sebze, meyve atıklarından organik gübre elde ediyorlar. Uygulamanın tüm belediyeler için örnek olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

#SıfırAtık hareketini yeni bir çevreci anlayışla uygulamaya geçiren Konya @SelcukluBel'ni tebrik ediyorum.



Pazar yerlerinde çöpe giden sebze, meyve atıklarından organik gübre elde ediyorlar.



Uygulamanın tüm belediyeler için örnek olmasını umuyorum. https://t.co/QyENAEH3In — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 18, 2022