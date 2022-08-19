Emine Erdoğan'dan Selçuklu Belediyesi'ne tebrik
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından atıklardan organik gübre elde eden Konya Selçuklu Belediyesini tebrik etti. Erdoğan, "Pazar yerlerinde çöpe giden sebze, meyve atıklarından organik gübre elde ediyorlar. Uygulamanın tüm belediyeler için örnek olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.
Genel 19.08.2022, 01:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansı Yeşil Hatta yayımlanan, "Konya'da atıklar organik gübreye dönüşüyor" başlıklı haberi paylaşarak, "Sıfır Atık hareketini yeni bir çevreci anlayışla uygulamaya geçiren Konya Selçuklu Belediyesini tebrik ediyorum. Pazar yerlerinde çöpe giden sebze, meyve atıklarından organik gübre elde ediyorlar. Uygulamanın tüm belediyeler için örnek olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.
#SıfırAtık hareketini yeni bir çevreci anlayışla uygulamaya geçiren Konya @SelcukluBel'ni tebrik ediyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 18, 2022
Pazar yerlerinde çöpe giden sebze, meyve atıklarından organik gübre elde ediyorlar.
Uygulamanın tüm belediyeler için örnek olmasını umuyorum. https://t.co/QyENAEH3In
Kaynak: AA
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