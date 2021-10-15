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Emine Erdoğan'dan Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü tebrik etti.

Genel 15.10.2021, 18:07
Emine Erdoğan'dan Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatın her alanına emekleriyle değer katan, olmazları başaran çiftçi kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, kadın çiftçilerin tarlada çalıştığı ve hasat yaptığı görüntüler ile Emine Erdoğan'ın Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'nde kadınların turşu kurma etkinliğine katıldığı görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA
#Emine Erdoğan #dünya kadın çiftçiler günü
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