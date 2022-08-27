Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen, evinde ölü bulundu.
Genel 27.08.2022, 09:20
Gülbaharhatun Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Alpaslan A'nın dairesinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Alpaslan A'nın cesediyle karşılaştı.
Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Alpaslan A'nın cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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