Emekli maaşı ve ikramiyeleri yatıyor

Kurban Bayramı öncesi yatırılması beklenen emeklilerin maaşları ve ikramiyeleri, 17-23 Haziran'da ödenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde yatırılacağını duyurmuştu.

Gözler emekli maaşlarına çevrildi.

Milyonlarca emekli, haziran ayı emekli maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyordu.

Emekli maaşlarının ödeme tarihi belli oldu.

Maaşlar 17-23 Haziran'da hesapta

Buna göre, SSK kapsamında gelir/aylık alanlardan ödeme günü 17, 18 olanlara 17 Haziran'da, ödeme günü 19, 20 olanlara 18 Haziran'da, ödeme günü 21, 22 olanlara 19 Haziran'da, 23, 24 olanlara 20 Haziran'da ve 25, 26 olanlara 21 Haziran'da ödeme yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 22 Haziran'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.

Toplamda 25,7 milyar lira ikramiye ödenecek

Bu kapsamda 14,4 milyon emeklinin hesabına toplam 25,7 milyar lira tutarında bayram ikramiyesi aktarılacak.