Emekli Korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti

28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan emekli korgeneral Vural Avar, Sincan F Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybetti.

28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan emekli korgeneral Vural Avar dün gece cezaevinde kaldığı odada vefat etti.

Emekli generallerden Erol Özkasnak, Hakkı Kılınç ile aynı odayı paylaşan 85 yaşındaki Avar, uzun süredir demans hastalığı çekiyordu. Nerede olduğunu bilmeyen, ilaçlarını almayan agresif hareketlerde bulunan emekli korgeneralin kısa süre önce de kaburgası kırılmıştı.

28 Şubat davasıyla ilgili olarak 14 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, bunlardan Çevik Bir, Çetin Saner, Aydan Erol rahatsızlıkları nedeniyle tahliye edilmişlerdi.

Avar'ın vefatıyla cezaevinde 28 Şubat hükümlülerinden 10 kişi kaldı.

Sanıkların avukatlarından Aykanat Kaçmaz, SÖZCÜ'nün sorusu üzerine vefat olayını doğruladı.

Kaynak :Sözcü