Elinde silahla dolaşan bebek komşuları dehşete düşürdü
ABD'nin Indiana eyaletinde bir bebek, elinde tabancaya apartmanda dolaşmaya başlayınca, komşular panikle polisi aradı. Silahın boş olduğunu gören polis, babayı gözaltına aldı.
Genel 16.01.2023, 09:33
Olay, Indianapolis'in hemen dışındaki Beech Grove bölgesinde meydana geldi.
On Patrol: Live tarafından yayınlanan videoda, beziyle yürüyen bir bebeğin apartmanın koridorunda dolu bir tabancayla oynadığı ve hatta silahı kendisine doğrultup tetiği çektiği kalp durdurucu an görüldü.
Hafta sonu çocuğu elinde silahla gören komşular polisi aradı ve yetkililer, babasıyla birlikte yaşadığı daireyi aramak için geldi.
Baba evde silah olduğu iddialarını reddetse de, polis bir çekmecenin arkasında 9 mm'lik bir Smith ve Wesson tabanca buldu.
Silahın içinde kurşun olmadığını açıklayan baba, gözaltına alındı.
Yetkililer, babanın çocuk ihmalinden suçlanabileceğini söyledi.
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