Elinde silahla dolaşan bebek komşuları dehşete düşürdü

Olay, Indianapolis'in hemen dışındaki Beech Grove bölgesinde meydana geldi.

On Patrol: Live tarafından yayınlanan videoda, beziyle yürüyen bir bebeğin apartmanın koridorunda dolu bir tabancayla oynadığı ve hatta silahı kendisine doğrultup tetiği çektiği kalp durdurucu an görüldü.

Hafta sonu çocuğu elinde silahla gören komşular polisi aradı ve yetkililer, babasıyla birlikte yaşadığı daireyi aramak için geldi.

Baba evde silah olduğu iddialarını reddetse de, polis bir çekmecenin arkasında 9 mm'lik bir Smith ve Wesson tabanca buldu.

Silahın içinde kurşun olmadığını açıklayan baba, gözaltına alındı.

Yetkililer, babanın çocuk ihmalinden suçlanabileceğini söyledi.