Elektrik direğine çarptı, bölgeyi elektriksiz bıraktı
İstanbul Sancaktepe'de bir otomobil, önce taksiyle çarpıştı ardından elektrik direğine çarptı. Ekipler, zarar gören direği onarmak için bölgenin elektriğini kesti.
Genel 12.04.2022, 09:51
Akpınar Mahallesi Kanuni Caddesi üzerinde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.
Kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve taksi sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada araçlarda hasar oluştu.
Elektrik direğinin zarar görmesi üzerine bölgeye elektrik ekipleri sevk edildi. Ekipler, zarar gören direği onarmak için kazanın yaşandığı bölgede elektriği kesti. Yapılan onarımın ardından mahalleye tekrar elektrik verildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
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