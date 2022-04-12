Elektrik direğine çarptı, bölgeyi elektriksiz bıraktı

Akpınar Mahallesi Kanuni Caddesi üzerinde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.

Kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve taksi sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada araçlarda hasar oluştu.

Elektrik direğinin zarar görmesi üzerine bölgeye elektrik ekipleri sevk edildi. Ekipler, zarar gören direği onarmak için kazanın yaşandığı bölgede elektriği kesti. Yapılan onarımın ardından mahalleye tekrar elektrik verildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.