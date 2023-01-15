Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 6.36'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 17,09 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından 23 artçı sarsıntı kaydedildi.

Vali Toraman: Olumsuz bir durum yok

TRT Haber'e telefonla bağlanan Elazığ Valisi Ömer Toraman, olumsuz bir durum olmadığını, ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti:

"Bu bölge deprem üreten bir bölge. 2020 yılında da büyük bir deprem afeti yaşadık. Şiddet ve süre olarak orta ölçekli bir deprem olarak değerlendirilebilir. İl merkezinde de hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk da intikal etmedi. Olumsuz bir durum beklemiyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar."

AFAD: Saha taramalarımız devam etmektedir

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamakta; ilgili birimlerimiz ile saha taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" sözleri yer aldı.

Daha büyük bir deprem beklenmediğini dile getiren Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, küçük sarsıntılar yaşanabileceğini belirtti.

Tedbirsizliğin ve kötü inşa edilmiş yapıların üzücü sonuçlara yol açabileceğine işaret eden Prof. Dr. Arslan, vatandaşları deprem konusunda bilinçlenmeye çağırdı.