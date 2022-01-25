Elazığ depreminde 17 saat sonra kurtarılan Azize Çelik, Bakan Bakanı Koca'yı ziyaret etti
Elazığ depreminde enkazdan 17 saat sonra yaralı kurtarılan Azize Çelik, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti.
Genel 25.01.2022, 23:17
Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremden 17 saat sonra enkaz altından yaralı kurtarılan Azize Çelik, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden eşi ve çocuklarıyla birlikte yaralı kurtarılan Çelik ile enkaz altındalarken aileyle konuşan UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'nin kendisini ziyaret ettiğini bildirdi.
Kaynak: AA
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