Elazığ'da 485 personelin katılımıyla yeni operasyon başlatıldı
, Elazığ'da 485 personelin katılımıyla "Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu için düğmeye basıldı.
Genel 23.09.2022, 11:10
İçişleri Bakanlığı, Elazığ'da 485 personelin katılımıyla "Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonda Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 485 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.
Açıklamada, Eren Abluka operasyonlarının, vatandaşların desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği vurgulandı.
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