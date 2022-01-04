Ekonomi yazarı Erdal Sağlam Cumhuriyet'ten ayrıldı

Cumhuriyet gazetesinde yaşanan gelişmelerin ardından gazeteci Erdal Sağlam da ayrıldığını duyurdu.

Bugün yayınlanan yazısının Cumhuriyet'teki son yazısı olduğunu ifade eden Sağlam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aykut başta olmak üzere giden arkadaşların geri dönmesini umuyordum ama olmadı.. Tüm Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına ve okurlarına gösterdikleri yakınlık için çok teşekkür ediyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınması kararına tepki gösteren Cumhuriyet çalışanları bir açıklama yapmış ve yönetime çağrıda bulunmuşlardı. Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'dan Aykut Küçükkaya'nın yeniden göreve getirilmesi yönünde bir açıklama gelmeyince Yayın Koordinatörü Serkan Ozan, Yazı İşleri editörü Cafer Kurt, muhabir Hazal Ocak, yazar Mustafa Kemal Erdemol, portal sorumlu haber müdürü Ozan Alper Yurtoğlu, Görsel Yönetmen Münevver Oskay ve editör Bilal Çelik gazeteden ayrıldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: gazeteduvaR.