banner38

Ehliyet sınavında usulsüzlükten elde edilen gelir terör örgütlerine aktarılmış

25 ilde ehliyet sınavında usulsüzlük yapılmasına ilişkin düzenlenen operasyonda sorularının satılması ve resmi belgede sahtecilikten elde edilen gelirin bir kısmının PKK/YPG'ye aktarıldığı ortaya çıktı.

Genel 04.11.2022, 13:47
Ehliyet sınavında usulsüzlükten elde edilen gelir terör örgütlerine aktarılmış

İstanbul merkezli 25 ilde ehliyet sınavında usulsüzlük yapılmasına ilişkin düzenlenen operasyonda, SRC ehliyet sınavının sorularının satılması ve resmi belgede sahtecilikten elde edilen gelirin bir kısmının PKK/YPG'ye aktarıldığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 138 şüpheliden bir kısmı adliyeye gönderilirken, bir kısmının da emniyetteki işlemleri sürüyor.

Savcılık tarafından, Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği SRC sorularını gayrimeşru olarak temin edip usulsüzlük yapıldığı ve "joker" diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava sokarak maddi menfaat sağlandığı gerekçesiyle "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "rüşvet" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüpheli şahısların kaldıkları otelleri, lüks rezidansları ve suç unsuru cihazları muhafaza ettikleri iş yerlerini tespit ederek, operasyonu gerçekleştirdi.

Yapılan araştırmada şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri İstanbul, Antalya ve Muğla'da gece hayatı ve lüks yaşamda harcadıklarını belirleyen ekipler, ayrıca şüphelilerden bazılarının Diyarbakır'da PKK/YPG sempatizanı olduğunu ve elde edilen gelirin büyük kısmıyla terör örgütünün finanse edildiğini tespit etti.

Ayrıca örgüt üyelerinin yurt dışından getirttiği özel ses ve görüntü cihazlarını kullanarak ehliyet sınavlarına adayların yerine girdikleri ve kendileriyle ortak hareket eden kuruma bağlı memurlar üzerinden temin ettikleri SRC sınavı sorularını 25 bin lira karşılığında sattıkları belirlendi. Son 1 yıl içerisinde aralarında görme ve fiziksel engeli olan kişilerin de bulunduğu bin 500 adayın bu yöntemle sınavı geçtiği anlaşıldı.

Ehliyet alacak kişilerin bazılarının diplomalarının olmadığı ve okuma yazma bilmediği de tespit edilirken, haksız kazanç noktasında sadece suç örgütüyle ortak hareket eden kurum çalışanlarının 1 milyon lira gelir elde ettiği belirlendi.

İstanbul merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği SRC sorularını gayrimeşru olarak temin edip usulsüzlük yaptıkları ve "joker" diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava sokarak maddi menfaat sağladıkları tespit edilen 138 şüpheli yakalanmıştı.

#ehliyet #sınavı #operasyon
Yorumlar (0)
banner35
17
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Getafe 12 13
15. Espanyol 12 11
16. Celta Vigo 12 11
17. Girona 12 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 12 4
banner23