Ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışanlar yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmeye çalışan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 25.11.2022, 16:43
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sınavı'nın gerçekleştirileceği binaya girmeye çalışan H.N, M.Ç. ile M.A'nın üstünü aradı.
Aramada, bu kişilerin sınavda kopya çekmek amacıyla kıyafetlerinin içine gizledikleri kamera, wi-fi cihazı ve güç kaynağı ele geçirildi.
Zanlılar hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
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