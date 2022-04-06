Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalıştılar

Denizli'de ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve ses cihazıyla girmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 17 bağlantı kablosu, 14 pil, 15 kamera ve kamera aparatı, 5 kablosuz ağ, 6 kulaklık, 6 GPS cihazı, 7 kopya çekmek için kullanılan kumaş parçası, 6 düğme, cımbız, 2 cep telefonu ve sim kartları olmak üzere toplam 78 adet cihaz ve malzeme ele geçirildi.