EGM'den 'Narkoterör'le mücadele' vurgusu: 'Kararlıyız'

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bölücü terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin uyuşturucu ticaretinden sağladığı gelirle ilgili detaylara yer verildi.

Terör örgütünün bu yolla milyarlarca dolar gelir elde ettiğine dikkati çekilerek, terörün finansmanını sağladığı belirtildi.

Paylaşımda, bölücü örgütün, başlangıçta uyuşturucu ve suç organizasyonlarının bölgede barınma ve geçiş yollarında sözde güvenliklerini sağlamak amacı ile bu suç gruplarından haraç aldığı, örgütün zaman içeresinde uyuşturucu madde kaçakçılığındaki kazancın büyüklüğünü fark ederek bizzat bu kaçakçılıkta yer almaya karar verdiği kaydedildi.

- "Avrupa uyuşturucu pazarının büyük kısmını yönetmekte"

Örgütün bölgede uyuşturucu kaçakçılığını zamanla bizzat kontrol eder hale geldiği, Türkiye üzerinden yapılan kaçakçılık sevkiyatlarından sözde vergi adı altında haraç aldığı, Türkiye ve Avrupa'nın sokaklarında üyeleri aracılığı ile satmakta olduğu uyuşturucu imalatına yer ve koruma sağladığı ifade edilerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yasa dışı kenevir ekiminde ve ticaretinde aktif rol oynayan örgütün, Avrupa uyuşturucu pazarının büyük kısmını yönettiğinin tespitler arasında yer aldığı belirtildi.

Bu yöndeki tespitlerin uluslararası güvenlik örgütlerinin raporlarına da yansıdığına işaret edilen paylaşımda, Paris Kriminoloji Enstitüsü tarafından 1996 yılında hazırlanan "Kürdistan İşçi Partisi" (PKK) isimli raporda, örgütün Avrupa genelinde uyuşturucu nakil ve kaçakçılığını organize ettiği, aynı kurumun "Terörizm ve Politik Şiddet" raporunda Avrupa'da uyuşturucu bağlantılı suçlardan yakalanan Türk vatandaşlarının çoğunluğunun PKK üyesi olduğu tespitinin de yer aldığı kaydedildi.

- "Yüzde 80'i PKK ile bağlantılı"

ABD Hazine Bakanlığının "Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçıları" ilanında, PKK terör örgütünün elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Ali Rıza Altun, Zübeyir Aydar, Duran Kalkan, Remiz Kartal ve Sabri Ok gibi isimlerin yer aldığı aktarıldı.

Almanya Başsavcılığınca Avrupa'da yakalanan uyuşturucunun yüzde 80'inin PKK ile bağlantısı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 2019 "Avrupa Uyuşturucu Pazarları" raporunda ise örgütün organize suç ve uyuşturucu ticaretindeki önemli rolüne değinildiği kaydedildi.

ABD Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 1995 ve 1996 yıllarında yayımladıkları raporlarında, PKK terör örgütünün eylemlerini finanse etmek için eroin imalatı ve kaçakçılığı yaptığına dair tespitlerin yer aldığı aktarılarak, Dışişleri Bakanlığının 1998 tarihli bir başka raporunda ise PKK terör örgütünün uyuşturucu ticaretinden sadece pay almadığı, örgütün uyuşturucunun Avrupa'ya taşınması ve dağıtımında bizzat rol aldığının kaydedildiği bilgisine de yer verildi.

- "PKK narkotik ticaretinin her aşamasında"

NATO'nun 2007 tarihli "Takviyeli Ekonomik Komite" toplantısı raporunda benzer tespitlerin yer aldığının vurgulandığı paylaşımda, söz konusu raporda uyuşturucunun üretilmesinden dağıtılmasına, sokaklarda pazarlanmasına, vergilendirilmesine kadar PKK'nın narkotik uyuşturucu madde ticaretinin her aşamasında yer aldığı bildirildi.

İtalyan Mali Polisine göre 1998 yılı raporlarında, PKK'nın uyuşturucu ticaretinin her alanında yer aldığı ifade edildi.

Europol tarafından 2011 yılında yayımlanan "Terörizm ve Trendleri" raporunda ise PKK gibi terör örgütlerinin gelir sağlamak için uyuşturucu ve insan ticaretinde yer aldığı, 2015 tarihli kara paranın aklanmasının önlenmesi için hazırlanan FATF raporunda ise örgütün yasa dışı uyuşturucu trafiğinden gelir elde ettiği narkotik maddenin Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılmasında büyük rol oynadığının tespit edildiği kaydedildi.

- Örgüt çocukları uyuşturucu satışında kullanıyor

Der Spiegel dergisinin Aralık 1995 tarihli sayısında yer alan bir habere de değinilen paylaşımda, örgütün Almanya'da 8-12 yaş arası çocukları uyuşturucu satışında kullandığı ve bu şekilde gelir elde ettiği belirtildi.

2013 tarihli Europol raporlarında, örgütün uyuşturucunun dağıtımında büyük rol üstlendiğinin kaydedildiği de aktarıldı.

Paylaşımda, son yıllarda örgüte yönelik yurt içinde yürütülen narkoterör operasyonlarının ayrıntılarına da yer verildi.

Uyuşturucu ile kararlı mücadelenin süreceği belirtilerek, "Yıllardır sistematik şekilde devam ettiği uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar gelir sağlayan, çocuklarımızı zehirleyen, elde ettiği gelirle terörist faaliyetlerini sürdüren PKK, yandaşları ve Narkoterör'le mücadelede kararlıyız." vurgusu yapıldı.