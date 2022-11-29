Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Ege Denizi saat 07.32'de 4,7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
Genel 29.11.2022, 09:16
AFAD'ın açıklamasına göre; Ege Denizi'nde saat 07.32'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çeşme’ye 191 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 4.61 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 07.32’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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