Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Kuşadası Körfezi açıkları 4.7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
Genel 31.08.2022, 13:15 31.08.2022, 13:17
Kuşadası Körfezi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir, Kuşadası ve Bodrum'da da hissedildi.
Ayrıntılar gelecek....
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