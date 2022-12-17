Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Kuzey Ege'de yarın rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Genel 17.12.2022, 14:49
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Günün Anketi Tümü
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|24
|4. Konyaspor
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|24
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|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
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|17
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|16
|11. Antalyaspor
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|16
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|13. Kasımpaşa
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|13
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|11
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|13
|8
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|16
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
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|17
|16
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|15
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
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|15
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|14
|26
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|14
|22
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|14
|21
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|14
|21
|9. Fulham
|15
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|10. Brentford
|15
|19
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|18
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|15
|17
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|15
|16
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|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
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|23
|8. Rayo Vallecano
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|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
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|15. Getafe
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|14
|16. Espanyol
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|14
|12
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|14
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|14
|11
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