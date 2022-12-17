Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.