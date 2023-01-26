Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, Ege'de rüzgarın, öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğu, Kuzey Ege'nin kuzeyi kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren güneyinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.