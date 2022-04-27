Ege Denizi'nde deprem
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Genel 27.04.2022, 08:34 27.04.2022, 05:21
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de, Ege Denizi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, deniz yüzeyinin 8,25 km kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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