Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi açıklarında 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Genel 09.12.2022, 22:23
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.44'te Muğla'nın Datça ilçesine 97,97 kilometre uzaklıkta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 14,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
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