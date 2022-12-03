Ege Denizi'nde deprem!
Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 13.51'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Genel 03.12.2022, 15:48
Ege Denizi'nde saat 13.51'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.87 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre saat 13.51'de meydana gelen depremin derinliği 8.87 km olarak bildirildi.
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