Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde saat 13.51'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.87 km olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre saat 13.51'de meydana gelen depremin derinliği 8.87 km olarak bildirildi.