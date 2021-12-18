Ege'de korkutan deprem
Ege Denizi 3,25 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Genel 18.12.2021, 09:00 18.12.2021, 09:02
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 3,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
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