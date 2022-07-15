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Edirne sınır hattında 6 yılda 3 binin üzerinde FETÖ'cü yakalandı

15 Temmuz 2016'dan bu yana Edirne sınır hattında 3 binin üzerinde FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçmayı denedikleri sırada güvenlik güçlerine yakalandı.

Genel 15.07.2022, 15:41
Edirne sınır hattında 6 yılda 3 binin üzerinde FETÖ'cü yakalandı

 Edirne'de kolluk kuvvetleri 6 yılda sınırdan Avrupa'ya geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 bin 10 kişiyi yakaladı.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yargılanmaktan kurtulmayı planlayan örgüt üyelerinden bazıları Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmayı denedi.

54. Mekanize Piyade Tugayı, 4. Mekanize Piyade Tugayı, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimi düzensiz göçmenlerin arasına sızmış kimi PKK, MLKP gibi terör örgütleriyle iş birliğinde kaçmaya çalışan çok sayıda FETÖ zanlısını sınırı geçemeden yakaladı.

Güvenlik güçleri, FETÖ'nün hain darbe girişimine kalkıştığı 15 Temmuz 2016'dan bu yana sınır hattında 3 bin 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Bunlar arasında KHK ile meslekten ihraç edilen asker, hakim, savcı, öğretmen, polis ve akademisyen ile avukatların olduğu belirlendi.

- Yakalananların içinde örgütün önemli isimleri de var

Darbe girişimi gecesi Ankara Gazi Orduevi'nde bir düğüne katılan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götürenler arasında yer alan Halil Kumcu, 2017'de hudut birliği askerlerince sınırdan geçmeye çalışırken yakalanarak tutuklandı.

Kumcu, 475 sanıklı Akıncı Üssü davasının Kasım 2020'deki karar duruşmasında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hudut askerlerinin yakaladıkları arasında yer alan, hakkında "Halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kapatılan Nokta dergisinin yöneticisi Murat Çapan da cezaevine gönderildi.

Örgütün Kolombiya sorumlusu Y.Y, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu "sivil imam" B.Ç, örgütün sözde "Bilecik imamı" T.S. ile Gümüşhane Üniversitesi ve polis okullarına öğrenci alım sorumlusu Z.T, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 4 yıl önce yakalandı.

İpsala'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı sırada "FETÖMETRE" uygulamasıyla deşifre edilen eski albay M.E. de jandarmadan kaçamadı. M.E, 2019'da "silahlı terör örgütüne üyelik"ten Ankara'da tutuklandı.

Yine sınırda yakalananlar arasında, görevinden ihraç edilen eski cumhuriyet savcısı olduğu ve bir dönem HSYK'de tetkik hakimliği yaptığı anlaşılan E.Ş. ile görevden ihraç edilen cezaevi müdürü H.K. de yer aldı.

İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Azimet Ceyhan'ın yakalandığı grupta FETÖ şüphelisi iki eski subay ile terör örgütü PKK üyesi bir kadın da 30 Mayıs 2019'da yakalandı.

Sınırdan kaçma girişimlerini önleme çalışmalarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, 27 Nisan 2019'da, FETÖ soruşturması kapsamında yargılandığı davadan ceza alan İ.H.T'yi Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyü askeri yasak bölgesinde yakaladı. Gözaltına alınan İ.H.T'nin yargılandığı davada 6 yıl 3 ay ceza aldığı ve dosyasının istinaf mahkemesinde beklediği tespit edildi. İfadesinde Edirne'ye düzenlenecek maratona katılmak üzere geldiğini ileri süren İ.H.T. tutuklandı.

Edirne'de aralarında örgütün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" avukatın da olduğu FETÖ şüphelisi 3 kişi, Yunanistan'a kaçarken Kasım 2020'de yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın zanlılar Ö.Y. ve B.B. tutuklandı. Örgütün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" olduğu belirlenen diğer şüpheli avukat E.Y, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen, Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a kaçmaya çalışırken bu yıl haziranda yakalandı. Sümeyye Gülen'in de aralarında olduğu 4 FETÖ üyesi tutuklandı.

- FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçış planları yazışmalarına yansıdı

FETÖ'nün sözde "imamı"nın örgüt üyelerini Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçırmak için yaptığı çalışmalar telefon mesajlaşmalarında tespit edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla FETÖ'nün sözde imamlarından biri olduğu öne sürülen S.B. yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şüphelinin üzerinden çıkan cep telefonunda yapılan incelemede, yasa dışı faaliyetlerini yürütmek için kullandığı yöntemlere ait deliller elde edildi.

Şüphelinin WhatsApp yazışmalarında, özellikle hakkında soruşturma yürütülen örgüt üyeleriyle iletişim kurduğu ve FETÖ üyelerini yasa dışı yollardan Yunanistan'a gönderdiği belirlendi.

Selim B'nin diğer örgüt üyeleriyle yaptığı yazışmalarda "Gelecek olanlar varsa aralık sonuna kadar gelsinler. Ocak ayında Meriç Nehri'nin debisi yükselecek. Biraz zor yani, özellikle ailelerin geçmesi biraz zor olacak. Şubat ayları sıkıntılı geçiyor çünkü.", "Bu gece İstanbul'dan iki kardeşimizi geçireceğim.", "Yunanistan'daki dostlara selam söyleyin.", "Çarşamba için 1 kişilik eksik var, acil çıkacak varsa haberim olsun.", "Biraz sıra var, sizi arayacağım. En azından botu alsak bot şişirme provası yaptırsak", "Bota binerken zorlandınız mı? Suyun içinde kütükler var mıydı? Botla nehirden geçerken neler yaşadınız? Harita üzerinde Yunanistan'a geçtiğiniz noktayı gönderebilir misiniz? Yunanistan'a kasabaya gidince neler yaptınız? Polisin size karşı tavrı nasıldı? Polis sizi nereye götürdü? Nereye gittiniz, nerede kaldınız?" ifadeleri yer aldı.

- FETÖ'cülerin "Yunanistan'a kaçış tarifesi" iddianameye yansıdı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken önceki yıllarda yakalanan FETÖ şüphelisi hakkında hazırlanan iddianameye FETÖ'cülerin "Yunanistan'a kaçış tarifesi" yansıdı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan mensuplarıyla gizli haberleşme programlarından paylaştığı kaçış için "fiyat tarifesi"ne ilişkin notlar yer aldı.

İddianamede, tutuklu sanık B.Ç'nin cep telefonunda yapılan inceleme sonucu, FETÖ üyelerinin Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçış masraflarına ilişkin "kişi başı alınacak masraflar, can yeleği, bot ve pompa için alınacak masraflar" şeklinde notlar bulunduğu belirtildi.

#Edirne sınır hattı #fetö üyesi
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