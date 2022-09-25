Edirne'de tankere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Edirne'de sulama tankerine arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Genel 25.09.2022, 09:15
Edirne'de S.K. idaresindeki otomobil, Atatürk Bulvarı'nda refüjlerdeki çimleri sulayan belediyenin sulama tankerine arkadan çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü S.K. ve 3 yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki tedavilerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.
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