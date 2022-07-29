Edirne'de bir araçtan 9 kilo 120 gram kokain çıktı, sürücü gözaltında
Bursa'da narkotik ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda bir araçta 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Genel 29.07.2022, 18:06
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, G.N.H'nin Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.
Şüphelinin kullandığı araç, yurda giriş yaptığı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda durduruldu.
Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personeliyle araçta yapılan aramada, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.
Sürücü G.N.H. gözaltına alındı.
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