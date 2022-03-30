Edirne'de aynı aileden 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme
Edirne'de bir evde aynı aileden 4 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı.
Genel 30.03.2022, 18:07 30.03.2022, 18:22
Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi Elmalı köyündeki dede, baba, anne ve oğulun aynı evde öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.
Jandarma ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlıların sorgusu sürüyor.
- Olay
Dün aileden haber alınamaması üzerine vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermiş, jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Mehmet (76), Mehmet (55), Filiz (47) ve Anıl Güner'i (26) hareketsiz olarak yerde yatarken görmüş, bu kişilerin öldükleri tespit edilmişti.
Valiliğin yazılı açıklamasında, olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunduğu, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilmişti.
Cenazeler öğleyin kılınan namaz sonrası köy mezarlığında toprağa verilmişti.
Kaynak: AA
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