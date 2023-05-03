Edebiyatçılardan "Türkçe Edebiyat"a itiraz

Türkiye Yazarlar Birliği’nin “2022 Yılının Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödül töreninde dikkat çekici bir protesto gösterisi yaşandı.

“Son günlerde edebiyat çevrelerinde başlayıp özellikle sosyal medyada büyük tartışmalara sahne olan “Türk Edebiyatı” mı, “Türkçe Edebiyatı” mı tartışmalarından büyük rahatsızlık duyduklarını belirten yazar, şair ve kültür insanları Türk edebiyatından “Türk” ismini çıkartmaya çalışanları protesto ediyoruz dediler.”

Adapazarı Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen törende “Yılın Dergisi” kategorisinde ödül almak üzere sahneye davet edilen Karabatak Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni şair yazar A. Ali Ural, Türk Edebiyatının Tanzimat’tan beri uğradığı kültür suikastlerinden söz ederek “Elimizde bir Türk kelimesi kaldı. Şimdi de Türk edebiyatından onu çalmaya çalışıyorlar,” dedikten sonra “Yaşasın Türk Edebiyatı” diye slogan attı. Aynı anda sahneye çıkan Karabatak Dergisi şair ve yazarları Türk bayrakları eşliğinde “Yaşasın Türk Edebiyatı” pankartı açtılar.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammet Enes Kala, Genel Sekreter Mehmet Kurtoğlu, TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Sakarya Şube Başkanı Fahri Tuna ve genç edebiyatçıların da sahneye çıkarak destek verdiği gösteride, hep bir ağızdan “Yaşasın Türk Edebiyatı” sloganları atıldı.

-Doğan: Protesto; Ödül töreninin mükafatı! Edebiyatımızı hayata döndüren bir hamle olarak alkışlıyoruz

Türkiye’nin farklı illerinden ödül almak için gelen yazar, düşünür, mütefekkir, şairler ve yakınlarının da alkışlarla destek verdiği protesto ile ilgili konuşan D. Mehmet Doğan: “TYB’nin yılın yazar fikir adamı, sanatçıları ödül töreni Adapazarı’nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce’nin ev sahipliğinde yapılan törende bu yılın ödülleri sahiplerine verildi. Her ödül, ödül vereni de ödüllendirir. Türkiye Yazarlar Birliği, Türkiye’nin en köklü ödüllendirmesini sürdürerek kültür ve sanat hayatımızı mükafatlandırmaya devam edeceğini gösterdi. Sakarya Türkiye’nin ödül almış yazarlarını, sanatçılarını yayıncılarını ağırlayarak ödüllendi. Tören sırasında ülkemizin köklü edebiyat ve fikir dergilerinden Karabatak’ın ödülüne sıra gelmişti ki, derginin yayıncısı, edebiyatımıza, yayın hayatımıza büyük hizmetleri olan A.Ali Ural sahnenin havasını değiştiren, heyecanını yükselten bir hamle yaptı: Dergiye emek verenlerle birlikte “Yaşasın Türk edebiyatı” pankartı açtı. Salonla sahne bu heyecanda birleşti. Bu çıkışı edebiyatımızı hayata döndüren bir hamle olarak alkışlıyoruz!”

- Arıcan: Türkçe edebiyat demek ayrımcılığa neden olur

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki bazı çevrelerin ortak değerlerimizin başında gelen dil ve edebiyatımız üzerinden başlattıkları ayrıştırma gayretleri ve başlattıkları tartışmalar zaman zamana gündeme geliyor. Son günlerde edebiyatımızın ismine dair yine “Türk Edebiyatı” mı, “Türkçe Edebiyat” mı kavramı tartışılıyor. Hangi gerekçelerle olursa olsun hiç kimse bu konuda keyfine göre konuşamaz. Türkçe edebiyat demek ayrımcılığa neden olur. Bunu eğip bükmeye, gerek yok; Türkiye'deki edebiyatın adı “Türk Edebiyatı”dır. Dünya edebiyatındaki yerimizin de adı budur. Şair Yazar A. Ali Ural’ın korkusuzca haykırdığı “Yaşasın Türk Edebiyatı” doğru yerde ve doğru zamanda yapılan tepkisini destekliyorum. ” dedi.

-Ural: Türk edebiyatından “Türk” ismi çıkartılamaz

2-103-001.jpgKarabatak Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni Şair Yazar A. Ali Ural, bu protestonun milli kültürümüz açısından önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi. “Türkiye toprakları nasıl bölünmez bir bütünse Türk edebiyatı da bu bölünmezliğin bir yansımasıdır. Tanzimat’tan beri Türk edebiyatının kültürel kaynaklarını kurutmak isteyen, milli değerlerden arındırılmış yozlaşmış bir edebiyatı hedefleyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Son zamanlarda, Türk edebiyatından “Türk” ismini dahi çıkartmaya çalışan bu zihniyeti protesto ediyoruz. Yaşasın Türk Edebiyatı!”

-Bıyıklı: “Yaşasın Türk edebiyatı” diyemeyenler Milletimize düşmanlık besleyenlerdir

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da Yaşasın Türk edebiyatı diyemeyenlerin bu millete düşmanlık beslediklerini vurgulayarak şöyle konuştu: ‘'Edebiyat ve eylem arasında önemli bir bağ var. Edebiyat adamı aynı zamanda eylem adamıdır. Tarafsız değildir. Her zaman milletinin tarafındadır.

Edebiyat dünyamızda adı saygıyla anılan bütün öncüler iyi eserler vermenin yanı sıra içinden çıktığı toplumun meselelerine her zaman duyarlı olmuşlardır. Doğuda da batıda böyledir. Bütün şairler Türk kavramıyla kavgalı olan kesimlerin Türkçe Edebiyat tanımlamasına karşı meydan yerine çıkıp göğsünü gere gere yaşasın “Türk Edebiyatı” diyebilmelidir. Bu manada yaşasın Türk edebiyatı haykırışını cesurca dillendiren Şair Ali Ural ve Kaan Eminoğlu başta olmak üzere bütün yürekli şairlerimizi tebrik ediyor eylemlerini yürekten destekliyorum.''