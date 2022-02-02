Ece Erken isyan etti: 'Neden acımıza acı katıyorsunuz?'

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahla vurularak öldürülmesinin yankıları sürüyor. Son olarak Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, eşinin ölüm anına ilişkin yeni görüntülerin yayınlanmasına isyan etti.Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi memleketi Rize'de defnedilirken, dün olaya ilişkin cinayet anını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Cinayet anının yayınlanmasına isyan etti

Ece Erken, cinayet anını gösteren görüntülerin bazı haber sitelerinde yayınlamasına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Erken, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Cinayetin yeni görüntüleri net görüntülerini vermek nedir? Niye? Nasıl yayınlayabiliyorsunuz? Nasıl bu kadar acımasızsınız? Kızlarını beni sevenlerini neden düşünmüyorsunuz? Biz nasıl bu görüntülerle yaşayacağız? Neden acımıza acı katıyorsunuz? Görüntü yerine haberler de neden kaçak olan katillere Seccad Yeşil ve Serkan Dakman’a yer vermiyorsunuz?” dedi.

“O görüntüler nasıl elinize geçti?”