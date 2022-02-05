Ece Erken'in eşiyle yaptığı röportaj ortaya çıktı! O soru herkesi duygulandırdı

Geçtiğimiz hafta ortağı olduğu balıkçıda öldürülen Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son röportajı ortaya çıktı. Erken'in YouTube kanalına konuk olan ünlü avukata Ece Erken'in, 'Beni tanıdığın için pişman mısın? 'şeklindeki sorusu herkesi duygulandırdı.

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta İstanbul'da ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı.

Bacağına 7 kurşun isabet eden Mahmutyazıcıoğlu, hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Ünlü avukatın, 5 Nisan 2021 tarihinde ise Ece Erken'in YouTube kanalına konuk olduğu ortaya çıktı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Beni tanıdığın için pişman mısın?" sorusuna "Geç tanıştığıma pişmanım" yanıtı verdi.

Ne olmuştu?

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Dehşet anları restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. Polis ekipleri, korkunç cinayetin ardından kamera kayıtlarını incelemeye almıştı.

Bu kapsamda 19 adrese şafak operasyonu yapılmıştı. Aralarında tetikçi Kadir Yasak'ın da olduğu 12 kişi gözaltına alındı. Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı arama çalışmaları ise sürüyor.