Ebubekir Sofuoğlu yoğun bakıma kaldırıldı
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, kalp krizi geçirdi. Yoğun bakıma kaldıran Sofuoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.
Genel 24.08.2022, 09:25
Yoğun bakıma kaldıran Sofuoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Sofuoğlu'nun durumunu Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan duyurdu. Kaplan, "Ebubekir Sofuoğlu Hoca kalp rahatsızlığı geçirmiş, yoğun bakıma alınmış. Rabbim Şafi ism-i şerifiyle muamele etsin, Ebubekir Hoca bir an önce sıhhatine kavuşsun inşallah" ifadelerini kullandı.
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