E-devletten yeni güncelleme
E-Devlet üzerinden yeni bir güncelleme ile artık vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının artık e-Devlet üzerinden erişebilecekler.
Genel 05.01.2022, 18:06 05.01.2022, 18:09
Yeni uygulama ile alakalı EGM tarafından yapılan açıklamada, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı sitemin artık 3 Ocak’tan itibari ile vatandaşların hizmetine açıldığı belirtildi. Açıklamada, sürücülerden ve yolculardan, seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.
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