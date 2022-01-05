E-devletten yeni güncelleme

Yeni uygulama ile alakalı EGM tarafından yapılan açıklamada, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı sitemin artık 3 Ocak’tan itibari ile vatandaşların hizmetine açıldığı belirtildi. Açıklamada, sürücülerden ve yolculardan, seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.