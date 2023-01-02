e-Devlet'te 'dijital kimlik' uygulaması hayata geçirilecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen "Dijital Türkiye 2023 1'inci Toplantısı"na Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bazı bakan yardımcıları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Oktay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, küresel gelişmelerle birlikte e-Devlet'in kapsamına ve işleyişine dair vatandaşlardan alınan geri bildirimler ışığında Dijital Türkiye çalışmalarında yeni ufuklara ilerlediklerini söyledi.

Bu hedef doğrultusunda toplantıda e-Devlet'e entegre edilecek içerikler ve sunulan kamu hizmetlerinin katma değerinin iyileştirilmesi, "askerliğim" ve "varis-muris" sekmesinin yanı sıra "e-cüzdan", "eğitim hayatım" gibi tek ekranda sunulacak yeni alanların, blokzincir tabanlı dijital kimlik, Yeşil Kalkınma Devrimi perspektifimize katkı veren "Yeşil e-Devlet kapısı" çalışmalarını, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının dijitalleşmesi, Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi ve Kamu Hizmetleri Verimliliği Projesi gibi konuları gündeme aldıklarını belirten Oktay, toplantının Türkiye Yüzyılı'nı "Dijitalin Yüzyılı" haline getirecek ilerlemelere vesile olmasını diledi.

Oktay, 62 milyona yakın vatandaş tarafından aktif olarak kullanılan e-Devlet Kapısı'nın hem Türkiye'nin dijital yüzü hem de yüz akı olduğunu vurgulayarak, "Milletimiz ister türkiye.gov.tr üzerinden isterlerse mobil uygulama üzerinden 7 bine yakın hizmete 7 gün 24 saat dünyanın her yerinden erişebilmektedir. e-Devlet, geçtiğimiz yıl 3 milyar 600 milyon defa yüzde 95 memnuniyet oranıyla kullanılmıştır." diye konuştu.

e-Devlet Kapısı'nı aktif şekilde kullanan ve tecrübeleriyle iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi için geri bildirimde bulunan tüm vatandaşlara teşekkür eden Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman daha iyiyi hedefleyen bir hükümet olarak Dijital Türkiye çalışmalarını her geçen gün geliştirmek ve kamu hizmetlerinin dijital sunumunu etkinleştirmek için ciddi gayret sarf ettiklerini kaydetti.

"Dijital kimliği getiriyoruz"

Oktay, sunulan tüm dijital kamu hizmetlerini daha kullanıcı dostu ve kolaylıkla erişilebilir hale getirme çalışmalarını sürdüklerini dile getirerek, bu kapsamda bir alandaki tüm hizmetleri tek ekranda sunan bütünleşik hizmetlerden "ikametgahım", "çalışma hayatım", "hac ve umre" işlemlerinin yoğun rağbet gördüğünü ifade etti.

Üzerinde çalışılan "askerliğim bütünleşik hizmeti"nin de 2023 yılının ilk çeyreğinde e-Devlet Kapısı üzerinden kullanıma sunulmuş olacağını açıklayan Oktay, böylece askerlik çağı öncesini, yoklama dönemini, celp ve sevk dönemini, muvazzaflık dönemini ve yedeklik dönemini içeren tüm askerlik sürecini kapsayan iş ve işlemlerin e-Devlet'te tamamlanabileceğini bildirdi.

Fuat Oktay, şöyle devam etti:

"e-Devlet'te yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini, "dijital kimliği" getiriyoruz. e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemi ile vatandaşlarımız, blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlet'e girebilecek. On-line e-Devlet'ten off-line e-Devlet'e geçişin yani kullanıcılar açısından dijital bilgilerinin cep telefonlarında güvenli bir şekilde tutulabildiği bir sisteme doğru evrilerek ilk adımlarını bugün attığımız bu çalışmamız, gelişerek yeni kolaylıkların kapısını aralayacak. Türkiye Noterler Birliği ile yürütülen çalışmalar sonucunda 'veraset ilamı', 'e-randevu/başvuru', 'e-tespit' ve mirasçısı olduğunuz kişi adına 'adıma tescilli araç sorgulama' hizmetleri uygulamaya alınmıştır. e-Devlet Kapısı üzerinden sunmaya başladığımız 'veraset ilamı sorgulama' hizmeti ile vatandaşlarımız noterliklere gitmeden mirasçısı olduğu veraset ilamlarına kolaylıkla ulaşabilmektedir. Noter hizmetlerini dijitalleştirme çalışmalarımız idari düzenleme iyileştirmeleriyle devam edecek."

Diğer taraftan belediyeler ve iş dünyasını da kapsayan dijital hizmetlerin sayısını her geçen gün artırdıklarına dikkati çeken Oktay, veri paylaşımını henüz tamamlamayan belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının gerekli hassasiyeti en hızlı şekilde göstermelerini beklediklerini, aksi takdirde vatandaşların konforu için idari yaptırımlarla süreci hızlandırmak zorunda kalabileceklerinin altını çizdi.

Oktay, kullanıcıların güvenliğini artırmak yönünde önemli bir hamle olan çift doğrulama ile giriş kullanımını yaygınlaştırdıklarını belirterek, pek çok ülkeden önce başlanan e-Devlet çalışmaları gibi "yeşil e-Devlet çalışmaları"nı da sürdüklerini anlattı.

Kamu kurumlarının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında yer alan tüm birimlerine dijital kimlik kazandıran Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'ni (DETSİS) kullanıma açtıklarını dile getiren Oktay, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için başlatılan adreste e-Devlet şifresi teslim edilmesi hizmetinin engelli vatandaşları da kapsama alacak şekilde genişletilmesi için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

"Türkiye Yüzyılı'nda dijitalin yüzyılını hayata geçirmeye başlıyoruz"

Fuat Oktay, Dijital Dönüşüm Liderleri Gelişim Programı'nı başlatarak kamuda bilgi işlem üst yöneticilerinin teknik bilgilerini güncel tutmalarını sağlayacaklarını ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 13 Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı'nda aldığımız 208 kararın 166'sı yani yüzde 80'i tamamlanmıştır. Diğer kararlarımız kapsamında kamu hizmetlerini geliştirme süreçleri ve süreklilik arz eden performans ve izleme nitelikli eylemler devam etmektedir. Bu toplantımızda mutabık kalınan kararları da hızlı şekilde uygulamaya geçirerek Dijital Türkiye yolunda uluslararası alanda rekabetçi olmayı sürdüreceğiz. Dijitalleşme yolculuğunda veri odaklı dönüşüm ve siber kalkınma hamleleri ile de dijital gelişim sürecimizi devam ettireceğiz. Küresel gelişmelerden geri kalmadan milli hassasiyetlerini koruyabilen bir anlayışla Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında, Türkiye Yüzyılı'nda dijitalin yüzyılını hayata geçirmeye başlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmişten bu yana bürokrasiyi azaltma ve Dijital Türkiye adımlarına öncülük etmesi dolayısıyla şükranlarını sunan Oktay, yeni açılan ve açılacak dijital hizmetler ile yapılan çalışmaların Türk milletine hayırlı olmasını diledi ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere tüm bakanlıklara ve ilgili kurumlara teşekkür etti.