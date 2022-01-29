'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı

İçişleri Bakanlığının "Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması"nda 72'si yabancı uyruklu 127 organizatör gözaltına alındı, 2 bin 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleriyle, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele amacıyla ülke genelinde dün saat 18.00'e kadar "Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Yabancıların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durakları ve istasyonlarda 36 bin 126 personel ve 608 dedektör köpek ile 8 bin 820 noktada uygulama yapıldı.

Ekiplerce 6 bin 625 metruk bina, 10 bin 365 umuma açık yer, 352 terminalin aralarında bulunduğu 21 bin 547 nokta kontrol edildi.

Uygulamada 72'si yabancı uyruklu 127 organizatör gözaltına alındı, 2 bin 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklu 25 kişinin aralarında olduğu 732 aranan şahsın yakalandığı uygulamada, 2'si organizatör, 1235'i göçmen ve 99'u Türk vatandaşı 1336 kişi hakkında idari yaptırım gerçekleştirildi.

Organizatörler ve düzensiz göçmenler arasında bulunan 6 kişinin terör örgütü üyesi veya örgütle iltisaklı olduğu belirlendi.

Düzensiz göçte kullanılan 7 kamyon, kamyonet, otobüs ve otomobilin tespit edildiği uygulamada 13 sahte pasaport, 9 sahte "T6 formu ve yol izin belgesi", 6 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 4 mermi, 5 kesici ve delici alet, 42 gram esrar, 80 gram eroin, 10 gram sentetik kannabinoid, 419 gram metamfetamin, 65 ecstasy ve 75 sentetik ecza ele geçirildi.