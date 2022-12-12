Düzce Valisi'nden çadırda kalan vatandaşlara ziyaret

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Atay'ın, kurum amirleriyle Azmimilli ve Aziziye mahallerindeki çadır alanlarında incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Mahalle muhtarları ve çadırda kalan vatandaşları dinleyen Atay, olası olumsuzluklara karşı her türlü önlemin alındığını belirtti.

Bu arada, evlerine girmeye çekinen veya hasar aldığı için evlerine giremeyen vatandaşlar için AFAD tarafından kurulan çadırların sayısının da günden güne azaldığı, vatandaşların kendilerine sağlanan konteyner yaşam alanlarına yerleşmeyi sürdürdüğü bildirildi.