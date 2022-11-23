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Düzce'deki deprem çevre illerde de hissedildi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Genel 23.11.2022, 07:19 23.11.2022, 07:42
Düzce'deki deprem çevre illerde de hissedildi

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu.

Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.

Deprem nedeniyle araçlarına yakıt almak isteyenler, akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Artçı sarsıntıların devam ettiği kentte soğuk hava nedeniyle battaniyelere sarılan vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka merkezli depreme ilişkin henüz kendilerine ulaşan net bir bilgi olmadığını belirterek, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını söyledi.

Bolu ve Sakarya

Bolu'da da vatandaşların depremin ardından dışarı çıktığı görüldü. İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, park ve bahçelerde bekleyişini sürdürüyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, depremin hissedildiği kentte sağlık ekiplerinin, deprem anında panikle balkondan atlayan birkaç ihbar aldıklarını kaydetti.

Kılıç, "Saha çalışmalarına yeni başladık, araştırıyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun" dedi.

Deprem Sakarya'da da şiddetli hissedildi. Depremin ardından kentin büyük bölümünde vatandaşlar dışarı çıktı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, depremle ilgili şu ana kadar kendilerine net bilgi ulaşmadığını vurgulayarak, "Depremden hemen sonra ekiplerimiz sahaya çıktı, çalışmalarına başladı" bilgisini verdi.

Kocaeli, Zonguldak ve Bartın

Kocaeli'nin İzmit başta olmak üzere birçok ilçesinde vatandaşlar depremin ardından dışarı çıktı.

İzmit Yürüyüş Yolu'nda eşi Gürbüz Demirsoy ile bekleyen vatandaşlardan İnci Demirsoy, gazetecilere, deprem sırasında eşinin uyuduğunu belirterek, "Ben ayaktaydım, o anda sallandığımızı hissettim. Sonra eşimin yanına gittim. 'Sallanıyoruz.' dedim, çıktık sonra. Biz 1999 depremini de yaşadık. Evimiz hasar gördü. Hayatımız değişti, onun için travma yarattı ama o korkuyu yaşıyoruz her an." diye konuştu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şu ana kadar herhangi bir ihbarın olmadığını belirterek, "Hepimize geçmiş olsun. Takip ediyoruz ama şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Merkez üssü Düzce olan ve ilimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz daima hazır. Büyükşehir153 numarası üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Zonguldak ve Bartın'da da vatandaşların depremin ardından dışarı çıktığı görüldü.

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