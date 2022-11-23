Düzce'de vatandaşlara battaniye ve sıcak çorba dağıtılıyor

Saat 04.08'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından panik yaşayan Düzce'deki vatandaşlar sokaklara çıktı.

Zaman zaman meydana gelen artçılar nedeniyle evlerinde durmaya çekinen vatandaşlar, Gölyaka Belediyesi önündeki Sosyal Tesisler'de ve parklarda toplandı.

Zaman zaman meydana gelen artçılar nedeniyle panikle dışarı çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Bölgeye 10 bin adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderildi. Ayrıca 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirilirken, 1 Mobil Koordinasyon Tırı ile 1 Sosyal Çalışma Tırı sevk edildi.

AFAD ve Türk Kızılay ekipleri, sokakta bekleyenlere battaniye ve sıcak çorba dağıttı.

Türk Kızılay Afet Yönetim Genel Müdürü İbrahim Özer, depremin yaşanmasıyla havanın da soğuk olması nedeniyle sokakta bekleyen vatandaşlara ikramlarda bulunduklarını söyledi.

Özer, "Sıcak çorba üretimimiz var. Hava soğuk battaniye dağıtımımız var. Diğer bölgelerde de çalışmalarımız olacak. Şu anda bize gelen bilgi de 22 vatandaşımızın yaralandığı yönünde. Yıkımla ilgili bir olumsuzluk yok diye görünüyor. Tabii korku hali var. Az önce tekrar sallandık vatandaşlar da dışarıdalar. Hava aydınlanıncaya kadar bir süreç var şu anda." dedi.