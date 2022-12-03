Düzce'de korkutan deprem!

23 Kasım’da 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Düzce’de artçı depremler sürüyor. Gümüşova ilçesinde saat 07.59'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23 Kasım'daki 5,9'luk depremin ardından Düzce beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

AFAD'a göre, Gümüşova ilçesinde saat 07.59'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 14,2 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.