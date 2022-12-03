Düzce'de korkutan deprem!
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Düzce’nin Gümüşova ilçesinde saat 07.59'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Genel 03.12.2022, 09:43
23 Kasım’da 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Düzce’de artçı depremler sürüyor. Gümüşova ilçesinde saat 07.59'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
23 Kasım'daki 5,9'luk depremin ardından Düzce beşik gibi sallanmaya devam ediyor.
AFAD'a göre, Gümüşova ilçesinde saat 07.59'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 14,2 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Pendikspor
|14
|25
|4. Keçiörengücü
|14
|25
|5. Boluspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Manisa FK
|14
|23
|8. Bodrumspor
|14
|22
|9. Bandırmaspor
|14
|21
|10. Sakaryaspor
|15
|19
|11. Altay
|14
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|15
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|14
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4