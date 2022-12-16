Düzce'de hafif ticari araç devrildi: 2 ağır yaralı
Düzce'de refüjdeki ağaçlara çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.
Genel 16.12.2022, 07:08
M.S. idaresindeki hafif ticari araç, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Çerez Taşköprü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaçlara çarparak devrildi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.S. ve yanında bulunan Y.C, ters dönen araçtan sağlık ekipleri, polis ve çevredekiler tarafından çıkarıldı.
Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat yan yoldan verilen trafik, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
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