Düzce'de engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve devam edecek yoğun sağanak nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun Vali Cevdet Atay başkanlığında İl AFAD Merkezi'nde toplandığı belirtildi

Meteorolojik tahminin başlama zamanından en az 24 saat önce ilgili tüm birimlerin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin 24 saat esasına göre faaliyete geçirilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, Engelli ve hamile kamu görevlilerinin 27 Haziran'da 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Belediyeler, İl Özel İdaresi, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü ve bunun gibi kuruluşların iş makinelerinin, şoförleri ile birlikte görevlendirilerek köprü menfez altı temizliği ve dere yatağı taşkınlarına yönelik acil müdahale için hazır bulundurulmasına, dere yatağına yakın ve su baskınına maruz kalabileceği değerlendirilen konutların boşaltılması için konut sahiplerinin kollukça ikazına olası su baskını tehlikesi nedeni ile yapılan ikaza rağmen konutunu boşaltmayanların kollukça tahliyesine, dere yataklarının kenarında ve riskli görülen bölgelerdeki araçların kolluk kuvvetlerince kaldırılmasına, Orman İşletme Müdürlüğünce dere kenarında bulunan depoların sürekli kontrol altında tutulmasına, il genelinde belediye başkanlıklarınca mazgal ve su kanallarının kontrol ettirilmesine karar verilmiştir."