Düzce'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü.
Genel 23.10.2022, 09:58
Merkez Mahallesi'nde N.K. ve İ.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K, tabancayla İ.B'ye ateş etti.
Babasının vurulduğunu gören Z.B. ise N.K'yı tabancayla ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince, Düzce Atatürk Devlet ve Gümüşova Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.
N.K. ve İ.B. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Z.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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