Düzce Adliyesi'nde deprem nedeniyle hasar oluştu
Düzce Gölyaka merkezli 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Düzce Adliyesi'nin dış cephesinde hasar meydana geldi.
Genel 23.11.2022, 07:42 23.11.2022, 07:58
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Çevre illerden de hissedilen depremde, Düzce Adliyesi'nin dış cephesinde hasar meydana geldi. Binanın dış cephesindeki bazı kaplamaların bina girişine düştüğü görüldü.
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