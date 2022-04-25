Duvarı delip 450 bin liralık hırsızlık yaptılar

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Şüphelilerin işyerine duvarı delerek girdiği, cep telefonu, aksesuarları ve akıllı saatleri çaldıkları, ardından kasayı açtıkları görüldü.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler Zeytinburnu ve Büyükçekmece'de gözaltına aldı.

Polis bir şüpheliyi metro istasyonunda beklerken yakaladı. Evlerinde yapılan aramada 76 bin 200 TL ve kasa açmakta kullanılan aletler ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Viktor B. tutuklanırken, İbrahim B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.